Die Aktie von Scout24 (WKN: A12DM8) konnte sich zuletzt deutlich erholen, bewegt sich aber schon seit einigen Tagen kaum noch. Kein Wunder, denn zumindest nach unten hin ist das Papier natürlich bestens abgesichert. So haben die beiden Investoren Blackstone sowie Hellman & Friedman vor wenigen Tagen ein offizielles Übernahmeangebot unterbreitet. Demnach sind sie bereit den Anteilseignern 46,00 Euro je Aktie zu zahlen, um Scout24 zu übernehmen.

Dieses Übernahmeangebot gilt vom 28. März bis zum 9. Mai 2019. Vorstand und Aufsichtsrat des Konzerns unterstützen die Offerte. Denn man verspricht sich durch solch strategische Ankerinvestoren, die sich zudem sehr gut im Markt auskennen würden, eine Fortführung der Geschäftsstrategie sowie produkttechnische Weiterentwicklungen. Interessant dabei ist, dass Hellman & Friedman bereits im Jahr 2013 schon mal eine Mehrheitsbeteiligung an Scout24 von der Deutschen Telekom erworben und die Gesellschaft dann 2015 an die Börse gebracht hat.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Die beiden potenziellen Käufer möchten gerne 50% plus eine Aktie an Scout24 erwerben, wie aus dem Übernahmeangebot weiter hervorgeht. Als Scout24 im Jahr 2015 an die Börse kam, lag die Bookbuildingspanne für den Titel übrigens zwischen 26,50 und 33,00 Euro, platziert wurde sich dann letztlich zu 30,00 Euro. Der erste Börsenkurs lag mit 30,75 Euro nur knapp über dem Emissionspreis. In der Folge stieg sie dann jedoch weiter, so dass Hellman & Friedman heute einen Aufschlag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...