Die Samwer Brüder - Alexander, Marc und Oliver Samwer - sind nicht nur in der deutschen Finanzbranche bekannt. Denn unter Führung von Oliver Samwer gründeten sie einst Alando.de und verkauften das Unternehmen kurze Zeit später an eBay, woraus schließlich eBay Deutschland entstand. Danach folgte die Gründung von Jamba, dass schließlich von der US-amerikanischen Verisign übernommen wurde. Inzwischen konzentrieren sich die Samwers daher auf ihren European Founders Fund sowie, deutlich bekannter, Rocket Internet (WKN: A12UKK).

Heute nun hat Rocket Internet seine Geschäftszahlen für 2018 vorgelegt. Obwohl die fundamentale Entwicklung des Startup-Investors seit Jahren in die richtige Richtung läuft, notiert die Aktie noch immer weit unter dem Emissionspreis von 42,50 Euro - und natürlich erst Recht weit unter ihrem kurz nach der Neuemission erreichten Allzeithochs von über 57,00 Euro. Schauen wir uns daher mal die aktuellen Geschäftszahlen in aller Ruhe zusammen an.

Laut Management um CEO Oliver Samwer verfügt Rocket Internet derzeit über zwei Milliarden Euro Cash (netto). Damit ist genügend Geld vorhanden, um neue Beteiligungen an aussichtsreichen Startups aufzubauen. Der Konzernumsatz in 2018 belief sich auf 45 Mio. Euro, der Konzerngewinn sogar auf 196 Mio. Euro. Damit lag der Gewinn je Aktie in 2018 bei 1,28 Euro, was eine deutliche Steigerung gegenüber den 0,01 Euro je Aktie in 2017 war.

