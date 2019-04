Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties nach Zahlen von 22,80 auf 22,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe die Schätzungen für den Gewinn je Aktie der Immobiliengesellschaft 2019 bis 2023 reduziert, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund hierfür seien vor allem weitere Beteiligungsverkäufe in den kommenden Jahren./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2019 / 18:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN LU0775917882

AXC0352 2019-04-04/21:34