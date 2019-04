Vielleicht nimmt man Canopy Growth (WKN:A140QA) und Charlottes Web Holdings (WKN:A2N434) nicht als direkte Konkurrenten wahr. Und das sind sie auch nicht. Zumindest noch nicht. Canopy Growth ist nach Marktkapitalisierung natürlich der größte Marihuanazüchter der Welt. Das Unternehmen ist in mehreren Ländern tätig, vermarktet aber derzeit keine Produkte in den USA. Charlotte's Web ist in den USA bekannt für seine Hanfprodukte. Bald wird Canopy Growth jedoch auch auf dem US-Hanfmarkt mitmischen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...