Vyvx Cloud Connect von CenturyLink bietet Konnektivität zur Google Cloud Platform für qualitativ hochwertige Video-Übertragungen mit hoher Bandbreite



Monroe, Louisiana (ots/PRNewswire) - Aktuellen Schätzungen zufolge, die 168 Millionen OTT-Abonnements in den USA im Jahr 2018 erfassten, herrscht eine deutlich steigende Nachfrage nach cloudbasierten Mediendiensten und Workflows. CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) ist der zweitgrößte US-amerikanische Kommunikationsanbieter für globale Unternehmenskunden. Mit Kunden in mehr als 60 Ländern und einem starken Fokus auf Kundenerfahrung will CenturyLink sich als weltweit bestes Netzwerkunternehmen positionieren, indem es den steigenden Ansprüchen seiner Kunden hinsichtlich zuverlässiger und sicherer Verbindungen entgegenkommt. Das Unternehmen unterstützt als vertrauenswürdiger Partner seine Kunden auch dabei, die zunehmende Komplexität von Netzwerken und IT zu bewältigen und ihr Geschäft mit Managed Network- und Cybersicherheitslösungen zu schützen.



OTS: CenturyLink newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126409.rss2



Pressekontakt:



Global Francie Dudrey +1 720 226 4242 Francie.dudrey@centurylink.com Deutschland HBI Helga Bailey GmbH Arthur Ryschka +49 89 993887-41 arthur_ryschka@hbi.de Logo - https://mma.prnewswire.com/media/697731/CENTURYLINK_Logo.jpg