Budweiser kreiert einzigartigen Fußballplatz aus recycelten

Plastikbechern



Moskau (ots/PRNewswire) - Budweiser, ein offizieller Sponsor des

2018 FIFA World Cup, hat mit dem Bau eines einzigartigen

Fußballfelder aus recycelten Kunststoffbechern im russischen Sotschi

einen Treffer gelandet. Mehr als 50.000 nach dem Turnier in den

Arenen und bei den FIFA Fanfests gesammelten Becher wurden für die

Errichtung einer neuen Sportstätte, der Budweiser ReCup-Arena,

verwendet.



Über 3,2 Millionen Budweiser Red Light Becher wurden während der

letzten FIFA-Welt Cup verteilt und von vielen Fans als Souvenir

mit nach Hause genommen.



Zusammen mit dem lokalen Organisationskomitee der FIFA

Fußballweltmeisterschaft 2018 sammelte und recycelte Budweiser die in

den Müll geworfenen rot leuchtenden Becher und verwendete 50.000

davon, um eine innovative, verschleißfeste Farbbeschichtung für ein

neues Spielfeld von 65 x 42 Metern zu schaffen, auf dem in Zukunft

sicherlich viele spannende Elfmeterschießen ausgetragen werden.



Bald werden die ersten lokalen Fußballfans zum ersten Spiel, dem

"World Cup REplay" auf dem leuchtend rot-weißen Spielfeld eingeladen.

Die Veranstaltung unterstützt das Engagement von Budweiser für

Nachhaltigkeit: Die Marke hat sich kürzlich dazu verpflichtet, dass

jede einzelne Flasche Bier bis 2025 mit erneuerbarem Strom gebraut

wird. In Märkten wie den USA und Großbritannien, wo dies bereits

erreicht wurde, steht mittlerweile "100% Renewable Electricity" auf

dem Etikett.



Budweiser ist seit mehr als 30 Jahren offizieller Biersponsor des

FIFA Welt Cup und hat im vergangenen Jahr an 3,2 Milliarden

Fußballfans weltweit Bier verkauft. An der heutigen Eröffnung der

Budweiser ReCup-Arena in Sotschi, Russland, nahmen offizielle Gäste

teil, darunter die FIFA-Legende Marco Materazzi, Sportminister der

Region Krasnodar Andrei Markov und Marketingdirektor von AB InBev

Efes Konstantin Tamirov.



"The 2018 FIFA World Cup in Russia wurde als bester FIFA World

Cup aller Zeiten ausgezeichnet. Einen Monat lang waren Millionen

von Touristen aus aller Welt durch eine unglaubliche Fußballeuphorie

vereint. Ich freue mich sehr, dass BUD, ein offizieller Sponsor der

Meisterschaft, die Idee teilt, das Erbe des FIFA-Welt Cup zu

bewahren und auch nach dem Turnier weiter auszubauen", sagte Marco

Materazzi, FIFA-Legende und FIFA-Weltmeister.



"Der FIFA World Cup ist ein Fest für Millionen von Fans nicht

nur in Russland, sondern auf der ganzen Welt. Während der gesamten

Weltmeisterschaft hat Budweiser seine Fans mit ganz besonderen

Aktionen überrascht und viele Emotionen geweckt. So haben wir

beschlossen, eine einzigartige Sportstätte, die Budweiser ReCup Arena

zu bauen, um an diese Erfahrungen anzuknüpfen. Dieser Platz erinnert

uns an das vergangene Turnier und wird wahrscheinlich jemandem

helfen, eine viel versprechende Fußballkarriere zu beginnen", sagte

Konstantin Tamirov, Marketing Director von AB InBev Efes.



Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitszielen von Budweiser

finden Sie unter ab-inbev.com (https://www.ab-inbev.com/sustainabilit

y/2025-sustainability-goals.html).



(Foto:

https://mma.prnewswire.com/media/846949/Budweiser_ReCup_Arena.jpg)

(Foto:

https://mma.prnewswire.com/media/846950/Budweiser_ReCup_Arena_2.jpg)

(Foto:

https://mma.prnewswire.com/media/846951/Budweiser_ReCup_Arena_3.jpg)



Originaltext: AB InBev Efes

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100067489

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100067489.rss2



Pressekontakt:

Anna Avakova

+7-985-223-23-27

press.abinbevefes@gmail.com