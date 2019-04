Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Letzte Woche beendete Gearbest

die Feier zu ihrem 5. Geburtstag mit Millionen von Gearbest -Fans.

Als eines der wichtigsten Highlights lud Gearbest 8 einflussreiche

YouTuber aus Spanien, den USA, Deutschland, Israel und der

Tschechischen Republik in die Gearbest-Zentrale nach Shenzhen ein, um

die Party und die charakteristischen Produktbewertungen zu

publizieren.



Gearbest interviewte populäre YouTuber über ihre Arbeit mit

YouTube und Gearbest



Am 21. März veranstaltete Gearbest eine Online-Party mit 8

beliebten YouTubern, um ihr Jubiläum zu feiern und Live-Berichte über

Gearbest-Produkte zu übertragen. Von Smartphones über Drohnen bis hin

zu Fahrrädern wurden mehrere Spitzenprodukte auf Gearbest

ausgestrahlt, insbesondere chinesische Alternativen im Vergleich zu

bekannten globalen Marken.



Der YouTuber Christopher (YouTube-Kanal TechTablets) war während

einer Tour durch die Stadt erstaunt, wie modern Shenzhen geworden

ist. Er sagte, dass er Gearbest seit 2014 kennt und dass Shenzhen im

Vergleich zu damals heute voller Elektrobusse und Taxis ist. Über

seine YouTube-Kanäle sagte er, dass Ehrlichkeit die beste Strategie

sei. "Man muss einfach aufrichtig sein, sich Gedanken darüber machen,

was die Verbraucher wirklich brauchen, und ihnen helfen, bei Bedarf

bessere Entscheidungen zu treffen", so Christopher.



Der YouTuber und Medienpraktiker Ronny Frey (YouTube-Kanal

NerdsHeaven) aus Deutschland arbeitet seit 2015 mit Gearbest

zusammen. Er teilte einige seiner Erfahrungen über die Produktion

seines YouTube-Kanals mit. "Ich versuche nicht, meinem Publikum

vorzumachen, dass ich ein Experte bin. Ich bin einfach eine normale

Person, mit der sich jeder identifizieren kann. Ich werde nicht

versuchen, vor der Kamera so zu tun, als sei ich aufgeregt, wenn ich

mich tatsächlich müde fühle. Meine Persönlichkeit ist mein Vorteil",

sagte er.



Carlos (YouTube-Kanal Topesdegama) aus Spanien arbeitet seit 5

Jahren mit Gearbest zusammen. Seine Millionen von Anhängern machten

ihn zu einem Superstar für chinesische 3C-Marken, und YouTube

veränderte sein Leben völlig. "Als ich meinen YouTube-Kanal startete,

war es sehr schwer. Jeder einzelne negative Kommentar hat mich

frustriert. Aber ich muss sagen, dass mein YouTube-Kanal eine völlig

neue Welt eröffnet hat, in der ich viele tolle Freunde finden kann

und sich neue Möglichkeiten eröffnen. Ich erkenne mein Potenzial,

noch viel mehr Dinge zu tun, von denen ich nie gedacht hätte, dass

sie möglich wären."



Wenn es um Vorschläge für YouTube-Neulinge geht, konnten Chris und

Carlos das Wort "Leidenschaft" nicht genug betonen. Chris fügte

hinzu: "Bei so vielen Mitbewerbern auf YouTube sollte jeder, der ein

ernsthaftes Geschäft machen will, indem er ein YouTuber wird, sich

vorher klar über die Strategie und die einzigartigen Vorteile, die

Sie haben, Gedanken machen."



Kurz nach dem Upgrade des Markenimage von Gearbest wurde der

Begriff "fun" aus dem neuen Slogan von Gearbest "Quality, affordable,

fun" während der gesamten Feier gut veranschaulicht. Während des 5.

Jahrestages stieg der Höchstwert des Tagesumsatzes von Gearbest um 45

% gegenüber dem Vorjahr, und die Umsatzwachstumsrate der

Elektrofahrräder von FIIDO erreichte 225 %. Insgesamt hat Gearbest

ein Publikum von über 10 Millionen erreicht und fast 1 Million

Besucher kamen von der Live-Übertragungsparty mit YouTubern.



Informationen zu Gearbest



Gearbest wurde 2014 gegründet und ist eine führende globale

E-Commerce-Plattform, die sich dem Ziel verschrieben hat, ihren

Verbrauchern in aller Welt ein glücklich machendes, erschwingliches

Qualitäts-Einkaufserlebnis mit Spaßfaktor zu bieten. Fünf Jahre

Wachstum und Entwicklung ermöglichten Gearbest, das über eine breite

Produktpalette und täglich über eintausend Neuigkeiten verfügt, eine

enge Partnerschaft mit weltberühmten Marken. Im Jahr 2018 belegte

Gearbest den 22. Rang der Liste der 50 wichtigsten Entwickler

globaler chinesischer Exportmarken von BrandZ, der weltweit größten

Marken-Equity-Datenbank.



