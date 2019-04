von Jörg Billina, Euro am SonntagNoch hinkt die Börse in Bangkok mit einem Plus von rund neun Prozent seit Jahresanfang anderen Schwellenländermärkten hinterher. Ende März fanden die ersten Parlamentswahlen seit dem Militärputsch vor knapp fünf Jahren statt. Die Wahlkommission in Thailand veröffentlichte kürzlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...