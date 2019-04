Tradeshift, die am schnellsten wachsende Plattform für die Zusammenarbeit mit Lieferanten, gab heute eine Partnerschaft mit BuyerQuest bekannt, der eProcurement-Lösung der nächsten Generation, die das B2C E-Commerce-Shopping-Erlebnis in den Bereich B2B Enterprise Procurement bringt. Mit BuyerQuest treffen Endanwender bessere, fundiertere Kaufentscheidungen und ermöglichen gleichzeitig engere Handelsbeziehungen zu Lieferanten.

BuyerQuest tritt der Tradeshift-Plattform als App-Partner bei und bietet ein erstklassiges Einkaufserlebnis für Mitarbeiter, reduziert die Reibung im Beschaffungsprozess, fördert die Einhaltung von Verträgen und spart Unternehmen Geld.

Die Partnerschaft ist der Höhepunkt einer vor mehr als vier Jahren begonnenen Anstrengung und zeigt ein weiteres großartiges Beispiel für die Leistungsfähigkeit der Tradeshift App-Plattform, die das Angebot der Tradeshift-Pay-Lösung erweitert. Die Erweiterung um die eProcurement-App von BuyerQuest ermöglicht den Nutzern der Tradeshift-Plattform den Zugriff auf das weltweit fortschrittlichste Beschaffungswerkzeug für das Spend-Management. BuyerQuest ist über die Integrationskonnektoren von Tradeshift Link nahtlos in Tradeshift integrierbar und nutzt die Vorteile der kürzlich erfolgten Übernahme von Babelway durch Tradeshift.

Die Ergänzung der Tradeshift-Plattform um die eProcurement-App von BuyerQuest ist eine von mehreren in den letzten Monaten, darunter Apps für globale Zahlungen von Transfermate, Supply-Chain-Management von Quyntess, Finanzrisikomanagement von Coface, internationale Fracht von Freightos und Supply-Chain-Risk von FRDM. Während die Plattform weiter wächst, verfügen die Kunden über die Tools und Lösungen, die sie benötigen, um eine verbesserte Geschäftsagilität zu gewährleisten und gleichzeitig ihre gesamte Lieferkette vollständig zu verstehen.

"Wir freuen uns, dass BuyerQuest dem Tradeshift Apps-Ökosystem als jüngster Vertreter einer langen Liste von App-Partnern beitritt. Wir kennen BuyerQuest seit einiger Zeit und haben seine Auswirkung auf den älteren und unflexiblen Beschaffungsmarkt gesehen. Seine Kultur und der Erfolg, den sie auf ihrem Markt hatten, passen perfekt zu Tradeshifts Überzeugung, dass Unternehmen in der Lage sein sollten, Geschäfte auf ihre Art zu machen", so Christian Lanng, Geschäftsführer und Mitbegründer von Tradeshift.

"Ähnlich wie bei BuyerQuest legt Tradeshift Wert auf Agilität und Benutzerfreundlichkeit als äußerst wichtige Bestandteile für den Erfolg von Enterprise P2P" o Jack Mulloy, Geschäftsführer von BuyerQuest. "Die Partnerschaft von BuyerQuest Tradeshift vereint die beiden innovativsten Unternehmen auf dem Enterprise-Procurement-Markt. Als Go-to-Market-Partner werden wir viel Unruhe stiften."

Über BuyerQuest

BuyerQuest ist eine Procure-to-Pay-Lösung für Unternehmen, die Beschaffungsorganisationen auf der ganzen Welt ein erstklassiges E-Commerce-Erlebnis bietet. Unsere Software optimiert und verbessert den unternehmerischen Einkaufsprozess und ermöglicht es unseren Kunden, die Benutzerakzeptanz zu erhöhen, die Einhaltung von Verträgen zu fördern und Geld zu sparen. BuyerQuest kombiniert die Leistungsfähigkeit von Cognitive Computing mit der Disziplin des Enterprise Procurement und bietet eine agile Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, ihre komplexen Beschaffungsprobleme zu lösen. BuyerQuest-Kunden verfügen über die Ausgabentransparenz, tiefe Einblicke und fortschrittliche Intelligenzfunktionen, die sie benötigen, um sich mehr auf strategische Prioritäten und weniger auf taktische Aufgaben mit geringerem Wert zu konzentrieren. Globale Unternehmen nutzen BuyerQuest, um ihre Einkaufserfahrung grundlegend zu verändern und ihren gesamten Procure-to-Pay-Prozess effizienter zu gestalten. Besuchen Sie www.BuyerQuest.com um mehr zu erfahren.

Über Tradeshift

Tradeshift fördert Lieferketten-Innovationen für die digital vernetzte Wirtschaft. Als Marktführer im Bereich Lieferkettenzahlungen und -märkte unterstützt das Unternehmen Käufer und Händler bei der Digitalisierung aller Handelsabschlüsse, bei der Zusammenarbeit bei jedem Prozess und bei der Vernetzung mit allen Lieferketten-Apps. Mehr als 1,5 Millionen Unternehmen in 190 Ländern vertrauen Tradeshift bei der Verarbeitung von Geschäftswerten in Höhe von über einer halben Billion US-Dollar. Damit ist Tradeshift das größte internationale Unternehmensnetzwerk für An- und Verkauf. Entdecken Sie den Handel für alle unter tradeshift.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190404005870/de/

Contacts:

Dave Pedersen

pr@tradeshift.com