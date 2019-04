In den letzten Tagen schaffte es der Bitcoin wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit - dank seines fulminanten Sprungs über die 5.000-Dollar-Marke. Wie weit geht es in diesem Run für den Coin nach oben? Am Dienstag wurde der Bitcoin auf Bitstamp erstmals seit November 2018 wieder oberhalb der 5.000-Dollar-Marke gehandelt. Auslöser für das satte Kursplus von 20 Prozent an diesem Tag soll ein einziger Käufer gewesen sein. Ein neues Jahreshoch erreichte der Bitcoin am Mittwoch auf Coinmarketcap ...

Den vollständigen Artikel lesen ...