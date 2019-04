Der aktivistische Investor Carl Icahn hat mit seiner Beteiligung an Lyft keine Börsengewinne eingefahren und auch der anschließende Kursrutsch der Aktie ging an dem 83-jährigen vorbei. Denn seine Lyft-Anteile hat er offenbar bereits vor dem Börsengang aus dem Depot geworfen. Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, berichtet, hat Carl Icahn seine 2,7-prozentige Beteiligung an Lyft in der vergangenen Woche verkauft. Seine Anteile seien zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...