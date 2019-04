Durchwachsene Konjunkturdaten lassen an den Börsen die Sorge vor einer Rezession aufkommen. Doch wenn man die Entwicklung der Vergangenheit zugrunde legt, dürfen sich die Marktteilnehmer auf einen starken April einstellen. Politische Risiken wie der Handelsstreit und der näher rückende Brexit spiegelten sich zuletzt in zahlreichen Konjunkturdaten wider. Vor diesem Hintergrund befürchten Marktteilnehmer zunehmend, dass die Wirtschaft schrumpfen und in eine Rezession abgleiten könnte. Von einer Rezession ...

Den vollständigen Artikel lesen ...