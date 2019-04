Ungeachtet der Diskussion im Bund fahren Menschen in Bayern schon mit mehr als 7000 Elektrorollern. "Bayern ist damit das erste Bundesland, in dem Elektroroller bereits legal auf Radwegen unterwegs sind", sagte Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) der Deutschen Presse-Agentur im Vorfeld der Verkehrsministerkonferenz, die derzeit in Saarbrücken tagt. Die Sonderregelung gilt nach Angaben eines Ministeriumssprechers im Freistaat nur für Fahrradwege und Straßen bei einer Geschwindigkeit von maximal 20 km/h./kre/DP/zb

