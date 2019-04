12.000 für den DAX sind eine Zwischenstation. Gestern wurde diese magische Grenze erreicht und eine Stunde später änderten die Analysten schrittweise ihre Meinung. Aus der Bärenmarkt-Rally basteln sie nun die Argumente für einen Trend. Das liest sich teilweise lustig. Bis vor zwei Tagen war die Mehrzahl aller Banker noch auf "Rot" gestimmt. Wenn sich die Meinung in dieser Form dreht, wird sie unkalkulierbar. Dann entsteht aus übertriebenem Pessimismus überzogener Optimismus. Also: 12.000 sind ein erstes Ziel, und dies bedarf der Konsolidierung, also Sendepause.



