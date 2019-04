The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1980189028 PSA BQE FRA. 19/22 MTN BD01 BON EUR N

CA 17G0 XFRA CA01438U4000 ALDEVER RES INC. EQ00 EQU EUR N

CA PH6 XFRA DE000A1X3WF3 PHILION SE O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA 72D XFRA DK0061135753 DRILLING CO.1972 DK 10 EQ00 EQU EUR Y

CA HQ10 XFRA US00211Y5069 ARCA BIOPHARMA DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA RT61 XFRA US76973Q2049 ROADRUN.TRANSP.SYS DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA MYX1 XFRA USU624551151 MYCELX TECHS REGS DL-,025 EQ00 EQU EUR N