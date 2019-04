FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

5AM XFRA AU000000HAS0 HASTINGS TECHNOLOGY M.LTD

6G4 XFRA AU000000GCY6 GASCOYNE RESOURCES LTD

XFRA CA01438U3010 ALDEVER RES INC.

XFRA US00211Y4070 ARCA BIOPHARMA DL-,01

4TS XFRA FI4000252127 TERVEYSTALO OYJ