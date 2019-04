FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.04.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 08.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.04.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HI8H XFRA SE0011062728 HIQ INTL SHS SK-,0125

1HO XFRA GB0007282386 REDROW PLC LS-,10