Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lanxess von 58 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Iwamoto begründete das neue Kursziel damit, dass der Wert der 40-prozentigen Lanxess-Beteiligung am Chemiedienstleister Currenta bislang noch nicht berücksichtigt gewesen sei. Obwohl sich die Aktie des Spezialchemiekonzerns im vergangenen Monat besser als die Branche entwickelt habe, bestehe noch Aufwärtspotenzial, rechtfertigte die Expertin ihre Kaufempfehlung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2019 / 06:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-04-05/08:22

ISIN: DE0005470405