Daimler, Tesla & Co: Autonomes Fahren als Kurstreiber in der Automobilbranche

Der Hype um das autonome Fahren reißt nicht ab, doch bisher sind vor allem Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) und die Silicon Valley Giganten Innovationstreiber in diesem Feld. Doch die Deutsche Automobilbranche hat ebenfalls die Wichtigkeit der Zukunftsfähigkeit erkannt. Erst letzte Woche kündigte VW seine E-Auto Offensive an, gestern stellte der Konzern seine Teststrecke für autonomes Fahren in Hamburg vor. Der Premiumhersteller Mercedes-Benz galt in diesem Bereich lange als Schlusslicht, da autonome Testfahrten viele Probleme bereiteten, doch die neue Akquisition könnte dies ändern.

Den vollständigen Artikel lesen ...