BARCELONA (Dow Jones)--Der französische Versorger EDF will sich verschlanken und seine Beteiligung an dem Schweizer Energiekonzern Alpiq Holding verkaufen. Wie die Electricite de France SA mitteilte, soll die 25-prozentige Beteiligung an Alpiq für 489 Millionen Schweizer Franken (umgerechnet rund 436 Millionen Euro) veräußert werden.

Übernommen werden die Anteile jeweils zur Hälfte von der EOS Holding und Primeo Energie, die derzeit mit 31 bzw. 14 Prozent an dem Unternehmen beteiligt seien, wie Alpiq mitteilte.

April 05, 2019 02:29 ET (06:29 GMT)

