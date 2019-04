Der DAX stieg gestern im Tagesverlauf über die 12.000 Punkte-Marke. Zum Handelsende konnte er sich aber nicht darüber halten. Dennoch ging er mit einem Plus von 0,3 Prozent aus dem Handel. Damit schloss er 12 Punkte unter 12.000 Zählern.



Marktidee: Platin. Platin befindet sich seit dem Jahr 2011 in einem zyklischen Bärenmarkt. In den vergangenen Monaten erlebte der Kurs eine kleine Berg- und Talfahrt. Gestern brach er dann dynamisch auf ein neues Zehn-Monats-Hoch aus. Jetzt kommt es darauf an, dass der Platin-Kurs eine neu erreichte Widerstandszone nachhaltig überwinden kann.