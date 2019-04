Jeder von uns hat seine ersten Schritte und Erfahrungen am Aktienmarkt gemacht. Einer der beiden X-perten (kleiner Tipp: auf dem Bild links...) war zum Beispiel beim dritten Börsengang der Deutschen Telekom im Juni 2000 mit dabei.



Schamhaft verschweigt er, zu welchem Kurs er die zu 66,50 Euro erworbenen Aktien verkauft hat. Doch das ist alles Geschichte. Die Zukunft könnte eher von 5G und T-Mobile US abhängen. Oder aber der sogenannten Cloud. Was es damit genau auf sich hat, und wie Anleger an Marktbewegungen partizipieren können, erfahren Sie in unserem heutigen X-perten-Video.