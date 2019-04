In einer Emissionsstarken Woche am europäischen Credit Markt (bislang 53 Emissionen) fiel die Emissionstätigkeit auch am gestrigen Donnerstag intensiv aus. So wurden 11 Emissionen in 13 Tranchen mit einem Volumen von EUR 7,25 Mrd. emittiert. Heute könnte unter anderem noch eine Emission der IdF Mobilites dazukommen. Corporates: Norsk Hydro preiste gestern eine Dualtranche Anleihe (A: EUR 500 Mio., 6 Jahre, MS+112 BP; B: EUR 300 Mio., 10 Jahre, MS+160 BP). Das erwartetet Rating liegt bei Baa2. Für die sechsjährige Emission war das Interesse deutlich höher mit einem Orderbuch von EUR 2,7 Mrd., während die zehnjährige Emission ein Orderbuch von EUR ...

