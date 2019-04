Die Investmentbank Oddo BHF hat SAP von "Neutral" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 90 auf 84 Euro gesenkt. Marktteilnehmer hätten mit dem Softwarehersteller bislang Nachsicht gehabt und die schwache Qualität der 2018er-Zahlen ignoriert, schrieb Analyst Nicolas David in einer am Freitag vorliegenden Studie. Von stützenden Faktoren - besonders die Anwendung der Rechnungslegung IFRS 15 - werde SAP in diesem Jahr nicht mehr profitieren, zumal die angepeilte Rückeroberung der Spitzenposition im Markt für Kundenbeziehungsmanagement (CRM) kostenintensiv sei. Der Experte sieht die 2020er-Ziele des Dax-Konzerns in Gefahr/ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2019 / 17:22 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2019 / 08:20 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-04-05/09:34

ISIN: DE0007164600