Zeitplan, Kosten, Umsetzung - Kein Aspekt des Mammutprojekts Kohleausstieg ist unumstritten. Spätestens 2038 soll Schluss sein mit Kohleenergie, so viel steht fest. Nun beginnt das zähe Ringen zwischen Politik, Länder und Industrie.Mit einem Sofortprogramm will Finanzminister Olaf Scholz offenbar in den Kohle-Ländern Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg ein Zeichen des Engagements setzen. 260 Mio. Euro, 240 Mio. Euro davon vom Bund, sollen in Projekte der Verkehrsinfrastruktur und des Breitbandausbaus fließen. Um Strukturhilfen für die betroffenen Regionen kommt der Bund nicht herum. Doch der Kohleausstieg wird Milliarden kosten, ein solches Sofortprogramm kann da nur ein zarter erster Versuch sein, der die Landesregierungen auch nicht überzeugt. Sie wollen den bundespolitischen Tatendrang ...

