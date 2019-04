Es wird immer wahrscheinlicher, dass ein neuer Goldgigant entsteht. Gestern gaben die Goldcorp-Aktionäre ihr OK zu der geplanten Übernahme durch Newmont Mining. Die größere Aufgabe wird sicherlich, das OK von den Newmont-Aktionären am kommenden Donnerstag einzuholen. Doch auch hier hatten bereits größere Aktionäre wie Paulson & Co zuletzt angekündigt, aufgrund der Sonderdividende, ihren Widerstand fallen zu lassen.

