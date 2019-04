5.4.: Georg Rosa läutet die Opening Bell für Freitag. Der Musikmanager wird mit uns ein lässiges Austropop-CD-Projekt zum 20. Web-Geburtstag von BSN-Crew und Börsenradio gestalten. http://www.schallter.at https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 4.4.: Peter Heinrich und Josef Chladek läuten die Opening Bell für Donnerstag und die invest19 - in den nächsten Tagen stehen in Stuttgart etliche Experten-Interviews für http://www.boersenradio.at an https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 3.4.: Roland Neuwirth mit der Opening Bell für Mittwoch. Der Salus Alpha-Fondsmanager setzt in diesem Jahr mitunter auf die Titel Do&Co, RBI, Andritz, Immofinanz und Warimpex. http://www.salusalpha.com ...

