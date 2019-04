Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland läuten die Alarmglocken immer lauter, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. So seien die Auftragseingänge in der Industrie im Februar mit -4,2% gg. Vm. noch mal heftiger eingebrochen, als im bereits enttäuschenden Januar (revidiert: -2,1%). ...

