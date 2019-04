Metro steht kurz vor dem Verkauf seiner angeschlagenen Tochter Real. Davon will auch Rivale Kaufland profitieren und mehr als 100 Real-Märkte übernehmen. Doch würde der Deal das Unternehmen wirklich weiterbringen?

Monatelang hat Metro-Chef Olaf Koch verhandelt, nun ist das Verkaufsverfahren für die SB-Warenhaustochter Real auf der Zielgeraden. "Wir sprechen mit verschiedenen ernsthaften Interessenten über den Verkauf von Real", sagte ein Metro-Sprecher am Dienstag. "Es sind auch in diesem fortgeschrittenem Stadium mehr als zwei", fügte er hinzu und reagierte damit auf einen Bericht des "Handelsblatt". Demnach haben zwei Immobilieninvestoren die besten Chancen. Es handele sich dabei um die Redos Gruppe und das Unternehmen X+Bricks. Beide sollen Angebote in Höhe von jeweils rund 900 Millionen Euro abgegeben haben.

Auffällig ist: die zwei Bieter machen bisher vor allem Geschäfte mit dem Real-Konkurrenten Kaufland. Der Großflächendiscounter ist einer der zentralen Mieter sowohl von Redos als auch von X+Bricks. "Damit dürfte klar sein, wohin ein großer Teil der bisherigen Standorte von Real wechseln würde", schreibt das Blatt.

Tatsächlich hatte Klaus Gehrig, Chef der Schwarz-Gruppe, zu der neben Kaufland auch Lidl gehört, die Ambitionen öffentlich bestätigt. Etwa 100 Filialen seien interessant, "kriegen wir gute Märkte, können es auch ein paar mehr werden", sagte Gehrig. Gelingt der Coup, dürften sich die Gewichte in der deutschen Handelslandschaft verschieben. Die Schwarz-Gruppe könnte auf einen Schlag bis zu 2,5 Milliarden Euro Umsatz hinzugewinnen und hinter Edeka zur Nummer zwei im hiesigen Lebensmittelhandel aufsteigen. Kauflands Position bei Verhandlungen mit Lieferanten würde sich verbessern.

