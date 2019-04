HR7 wächst weiter: Verstärkung für Hamburg und Boizenburg



Am 15. April wird unsere neue Kollegin, Sandra Gleim, in Boizenburg starten und das dortige Team in der Administration unterstützen. "Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit Frau Gleim eine kompetente und erfahrene Kollegin für unser Team gewinnen konnten", so Irene Funk, Teamleiterin Mecklenburg-Vorpommern.



Ab Mai wird das Hamburger HR7-Team durch Frau Nicole Janssen ergänzt werden. Nicole Janssen verstärkt den HR-Bereich und wird das Rekruting verantwortlich übernehmen. "Frau Janssen verfügt über mehrere Jahre Berufserfahrung im Bereich HR und hat ein exzellentes Netzwerk in diesem Sektor", ergänzt Dr. Michaela Hartmann, verantwortlich für Personal und Finanzen. "Wir freuen uns sehr, dass wir Frau Janssen für diese herausfordernde und wichtige Aufgabe gewinnen konnten", so Dr. Ralph Hartmann, Geschäftsführer. Wir wünschen sowohl Frau Gleim als auch Frau Janssen alles Gute und begrü?Yen beide Kolleginnen ganz herzlich in unserem Team.



HR7 GmbH The Job Factory Katharina Bernhardt Rödingsmarkt 39 20459 Hamburg 040-36157390 k.bernhardt@hr7-gmbh.de www.hr7-gmbh.de