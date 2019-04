Paris (www.anleihencheck.de) - So schnell kann es gehen; notierte die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen im Oktober noch bei 3,26 Prozent, womit der Markt weitere US-Leitzinserhöhungen einpreiste, so rentieren die 10-jährigen Anleihen aktuell mit 2,59 Prozent, und keiner spricht mehr von Zinserhöhungen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...