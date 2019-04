Die Investmentbank Oddo BHF hat Schneider Electric von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber auf 74 Euro belassen. Die durchschnittlichen Marktschätzungen für den Elektrotechnikkonzern dürften angesichts des Wirtschaftsabschwungs kaum mehr steigen, schrieb Analystin Delphine Brault in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem befinde sich die Aktie nach dem jüngsten Kurszuwachs nun in der Nähe ihrer Kursziels./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2019 / 17:29 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2019 / 17:31 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-04-05/10:15

ISIN: FR0000121972