Die CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3), ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform,

veröffentlicht heute ihren testierten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018 und die Prognose für 2019.

Umsatz- und Ergebnisentwicklung (in EUR Mio.)

2018 2017 Umsatzerlöse 58,2 70,5 Nettoumsatzerlöse 39,1 42,5 EBITDA (bereinigt) 3,9 5,5 EBIT 3,0 5,2 Nettoergebnis (vor Minderheiten) 3,0 3,4 Minderheiten 0,8 0,1 Nettoergebnis (nach Minderheiten) 2,2 3,3

Das Geschäftsjahr 2018 war für CLIQ Digital im Vergleich zur ausgezeichneten Entwicklung in 2017 ein herausforderndes Jahr. 2018 war geprägt von der Integration der Akquisitionen in Großbritannien (2017) und Frankreich sowie der neu gegründeten Niederlassung in den USA in die CLIQ Digital Gruppe.

Die Unternehmensgruppe erzielte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...