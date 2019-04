Argo Gold Inc. meldete kürzlich seine letzten zehn Bohrergebnisse des Winterexplorationsprogramms am Goldprojekt Woco, neben dem Red Lake Golddistrikt in Ontario in Kanada. Das Programm mit 15 Bohrungen über 2.500 Meter zielte es auf drei deutlich goldhaltige Bereiche in dem Birch-Uchi Greenstone Belt ab.



Die letzten zehn Bohrungen bestanden aus zwei Bohrungen zur Bestätigung von Bohrergebnissen aus den 1950ern in der Northgate-Zone sowie acht Step-out-Bohrlöchern in die Woco-Struktur, die Northgate-Zone und die Uchi Brea.



Die Höhepunkte der Bohrungen lauten wie folgt:



? Bohrloch AGN-19-012: 34,4 g/t Gold auf 0,5 m; bestätigt Bohrergebnisse aus den 1950ern in der Northgate-Zone ? Bohrloch AGW-19-007: 7,4 g/t Gold auf 0,5 m; bestätigt Mineralisation in einer Tiefe von 223 m in der Woco-Ader ? Bohrloch AGN-19-011: 6,8 g/t Gold auf 1,5 m; bestätigt Bohrergebnisse aus den 1950ern in der Northgate-Zone ? Bohrloch AGN-19-013: 3,06 g/t Gold auf 1,5 m; erweitert die bekannte Streichlänge der Northgate-Zone um 50 m



