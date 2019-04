Die Digitalisierung durchdringt immer weitere Teile von Berufs- und Privatleben. Dies ruft auch vermehrt Cyberkriminelle auf den Plan. Das Thema Cybersicherheit wird somit immer wichtiger und kann auch als Investmentidee interessant sein.Für Guy de Blonay, Fondsmanager des Jupiter Financial Innovation-Fonds(ISIN: LU0262307480) bei Jupiter Asset Management, gewinnt das Thema Cybersicherheit zunehmend an Bedeutung. In seinem aktuellen Marktkommentar führt der Anlageexperte aus, dass die durchschnittlichen Kosten für Unternehmen, die von Cyberkriminalität betroffen waren, in den vergangenen fünf Jahren um mehr als 60 Prozent gestiegen seien. Cybersicherheit sei damit ein aussichtsreicher Wachstumsmarkt. Dabei würden sich hier vor allem solche Unternehmen behaupten können, die in der Lage sind, sich an die ständig neuen Formen der Cyberkriminalität anzupassen. Aus Investorensicht seien vor allem die drei Bereich Bankensoftware, Daten- und Zahlungsschutz chancenreich.

Den vollständigen Artikel lesen ...