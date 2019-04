Paris (www.anleihencheck.de) - Am Konjunkturhimmel sind dunkle Wolken aufgezogen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate".Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone schwäche sich zusehends ab. Vor allem die deutsche Wirtschaft, die in den vergangenen Jahren noch die Konjunkturlokomotive der Eurozone gewesen sei, liefere derzeit Grund zur Sorge. Die Institute hätten jüngst reihenweise ihre Wachstumsprognosen für dieses und das kommende Jahr gesenkt. Und auch aus den USA und China seien zuletzt enttäuschende Konjunktursignale gekommen. So habe die chinesische Regierung ihr Wachstumsziel für 2019 auf 6,0 bis 6,5 Prozent gesenkt - es wäre das niedrigste Wachstum in fast 30 Jahren. Dazu würden sich ein weiterhin ungeklärter EU-Austritt Großbritanniens sowie der nach wie vor auf eine Einigung wartende Zollstreit zwischen den USA und China gesellen. ...

