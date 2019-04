München (ots) -



"Mensch Polizist" mit 6,4 % MA (14-49 Jahre) und 8,3 % MA (14-29 Jahre)



- RTL II-Tagesmarktanteil von 5,3 % MA



Die neue RTL II-Sozialreportage" Mensch Polizist - Mein Leben in Uniform" überzeugt das TV-Publikum mit sehr guten 6,4 % MA in der klassischen Zielgruppe 14-49 Jahre und 8,3 % MA bei den Jüngeren (14-29 Jahre). Bis zu 1,14 Mio. Zuschauer interessierten sich für den Arbeitsalltag der Bundespolizisten Theresa und Sascha im Frankfurter Bahnhofsviertel.



Die zweiteilige Reportage wurde vom preisgekrönten Dokumentarfilmer Karsten Scheuren (Bayerischer Fernsehpreis 2008; Adolf-Grimme-Preis 2010) produziert.



Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 5,3 % (14-49 Jahre).



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 04.04.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



