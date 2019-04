Der DAX zeigt sich am Freitag beinahe unverändert. Noch gelingt der nachhaltige Sprung über die vor allem psychologisch wichtige 12.000-Punkte-Marke nicht. Nach den deutlichen Kursgewinnen in dieser Woche ist eine Konsolidierung auf hohem Niveau allerdings auch nicht schlimm. Für neue Impulse könnten zudem am Nachmittag die Arbeitsmarktdaten aus den USA sorgen.

