Betrachtet man die Entwicklung der drei großen Cannabis-Player Aurora Cannabis, Canopy Growth und Cronos Group seit dem Jahresanfang, so sieht man durchaus ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem nach einer kräftigen Aufholjagd mittlerweile die Aktie von Aurora die Nase vorne hat. Das Unternehmen hat zuletzt mit der Meldung für Aufsehen gesorgt, dass der US-Milliardär Nelson Peltz als strategischer Berater bei Aurora eingestiegen ist. Peltz ist Mitgründer und CEO der Investmentfirma Trian Fund Management in New York und soll Aurora Cannabis dabei unterstützen, wichtige Partnerschaften zu finden, um die Expansionsstrategie weiter voranzutreiben. Möglicherweise gelingt es Peltz sogar, einen großen Partner aus der Getränke- oder Tabakindustrie an Bord zu holen. Konkurrenten wie Canopy Growth oder Cronos können mit Constellation Brands beziehungsweise AB Inbev bereits große Partner vorweisen.

