TransCanna meldet Abschluss seiner Privatplatzierung mit Brokerbeteiligung in Höhe von 16 Millionen CAD

Vancouver, BC, 5. April 2019 - TransCanna Holdings Inc. (CSE: TCAN, XETR: TH8) (TransCanna oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zuvor angekündigte vermittelte und aufgestockte Privatplatzierung von Einheiten abgeschlossen hat und daraus einen Bruttoerlös in Höhe von 16,0 Millionen CAD generieren konnte.

Insgesamt 8.000.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) wurden zum Preis von 2,00 CAD pro Einheit verkauft (die Platzierung). Die Durchführung der Platzierung erfolgte über ein Agentenkonsortium unter der Leitung von Haywood Securities Inc. und Canaccord Genuity Corp., an dem auch Gravitas Securities Inc. beteiligt war (gemeinsam die Agenten).

Jede Einheit setzte sich aus einer Stammaktie des Unternehmens (jede eine Aktie) und der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant, ein Warrant) zusammen. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 4. April 2022 zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zum Preis von 3,00 Dollar. Die Warrants werden gemäß einem sogenannten Warrant Indenture (Schuldanerkenntnis des Schuldners gegenüber dem Gläubiger) vom 4. April 2019 begeben, der zwischen dem Unternehmen und seinem Warrant Agent, der Odyssey Trust Company, abgeschlossen wurde. Eine Kopie des Warrant Indenture finden Sie unter dem Unternehmensprofil auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com). Das Unternehmen hat zugestimmt, eine Notierung der Warrants an der kanadischen Börse CSE zu beantragen, sobald die Frist sämtlicher geltenden Weiterverkaufsbeschränkungen verstrichen ist. Die Börsenzulassung bedarf einer entsprechenden Genehmigung.

Die Entrichtung einer Provision in Höhe von 8,0 % des Bruttoerlöses aus der Platzierung erfolgte teils über eine Barzahlung von 576.668 Dollar und teils über die Ausgabe von 351.666 Einheiten. Zusätzlich wurde ein Unternehmensfinanzierungshonorar in Höhe von 250.000 Dollar zuzüglich der entsprechenden Steuern entrichtet, das zu 125.000 Dollar in bar und zu 125.000 Dollar in Form von 62.500 Einheiten abgegolten wurde. Des Weiteren erhielten die Agenten als Vergütung insgesamt 640.000 nicht übertragbare Optionsscheine, die sie bis 4. April 2022 zum Erwerb von bis zu 640.000 Aktien zum Preis von 2,00 Dollar pro Aktie berechtigen.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung für die Anzahlung einer Summe von 8,0 Millionen US-Dollar für den geplanten Erwerb einer Cannabisanlage mit 196.000 Quadratfuß Betriebsfläche (siehe Pressemeldung vom 4. Februar 2019), für den Ankauf weiterer Maschinen und Geräte sowie als Betriebskapital bzw. für allgemeine betriebliche Zwecke zu verwenden. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Transaktion zum Anlagenerwerb innerhalb der nächsten drei Werktage zum Abschluss gebracht werden kann, und wird zum gegebenen Zeitpunkt über die aktuellen Entwicklungen berichten.

Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere sind nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden, die am 5. August 2019 erlischt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.transcanna.com.

Über TransCanna Holdings Inc.

TransCanna Holdings Inc. ist ein Unternehmen mit Sitz in Kanada, das über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften in Kalifornien Branding-, Transport- und Vertriebsdienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter auch dem Cannabismarkt, anbietet.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.transcanna.com bzw. per E-Mail unter info@transcanna.com.

Mediensprecher:

TransCanna@talkshopmedia.com

604-738-2220

Für das Board of Directors:

James Pakulis

Chief Executive Officer

Telefon: (604) 609-6199

Die Informationen in dieser Pressemeldung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Einschätzung des Managements im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die mit bedeutenden Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. . Aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten sowie einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge und Leistungen wesentlich von den Erwartungen und Angaben von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Aussagen zum erwarteten Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion zum Anlagenerwerb und zur Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Eine beliebige Zahl von Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen und von den zukünftigen Ergebnissen unterscheiden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht gewährleistet werden, dass sich die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und verpflichtet sich nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um den tatsächlichen Ergebnissen Rechnung zu tragen, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignisse, Änderungen in den Annahmen, Änderungen der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen betreffen, oder aus anderen Gründen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

