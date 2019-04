Bern (ots) - Von Konjunktur-Abkühlung keine Spur: Der

Nutzfahrzeug-Markt der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein ist

im ersten Quartal 2019 kräftig gewachsen. Seit Jahresbeginn wurden

insgesamt 10'473 Personen- oder Sachentransportfahrzeuge erstmals für

den Verkehr zugelassen, ein Plus von 1'131 Einheiten oder 12,1

Prozent. Nach einem Quartal liegt der Markt damit sogar über dem

Niveau des Rekord-Jahres 2017.



Eigentlich stehen die Zeichen für 2019 auf gedämpftem

Wirtschaftswachstum. So hat die Expertengruppe des Bundes ihre

Konjunkturprognose für das laufende Jahr im März von 1,5 auf 1,1

Prozentpunkte gesenkt. Am Nutzfahrzeug-Markt der Schweiz und

Liechtensteins ist davon - zumindest noch - nichts zu spüren, ganz im

Gegenteil. Ein wichtiger Konjunktur-Gradmesser, die Zulassungen neuer

Lieferwagen, hat im ersten Quartal kräftig angezogen. Insgesamt

wurden 8'088 leichte Nutzfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von

maximal 3,5 Tonnen neu registriert, ein Zuwachs zum Vorjahr von 795

Immatrikulationen oder 10,9 Prozent. Auch im Vergleich zum ersten

Quartal des Jahres 2017, welches das beste Nutzfahrzeugjahr dieses

Jahrzehnts darstellt, liegt die Zahl 263 oder 3,4 Prozent höher.



Noch deutlicher ist die positive Entwicklung bei den

Personentransportfahrzeugen. Um deutliche 39,1 Prozent ist der Markt

für Camper, Cars, Busse und Co. im ersten Quartal im

Vorjahresvergleich gewachsen. auto-schweiz-Mediensprecher Christoph

Wolnik stellt die Bedeutung der Wohnmobile für dieses Segment heraus:

«Einmal mehr trägt der Camping-Boom Früchte, denn 88,2 Prozent der

insgesamt 1'292 neu immatrikulierten Fahrzeuge entfallen auf

Wohnmobile. Für sich genommen konnten die Camper zum Vorjahr sogar um

sagenhafte 44,9 Prozent zulegen.» Auch bei den

Personentransportfahrzeugen liegt im Vergleich zum Rekordjahr 2017

ein Plus vor, nämlich in Höhe von 88 Einheiten oder 7,3 Prozent.



Einen leichten Rückgang der Immatrikulationen muss lediglich der

sehr elastische Markt für Lastwagen hinnehmen. Mit 1'093 schweren

Nutzfahrzeugen über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht fehlen nach dem ersten

Quartal gerade einmal 27 Einheiten oder 2,4 Prozent auf das Vorjahr.

Auch im Vergleich zum Top-Jahr 2017 fehlen bei den Lastwagen, die

ganz speziellen Bestellungszyklen unterliegen, lediglich 113

Immatrikulationen oder 9,6 Prozent. Dieser Rückstand kann je nach

Auftragslage möglicherweise im weiteren Jahresverlauf noch aufgeholt

werden. Trotz des Minus bei den Lastwagen konnte der gesamte

Nutzfahrzeugmarkt im ersten Quartal auch im Vergleich zu 2017 um 2,3

Prozent oder 235 Einlösungen zulegen.



Zusammen mit den 72'065 Personenwagen wurden in den ersten drei

Monaten des laufenden Jahres in der Schweiz und im Fürstentum

Liechtenstein insgesamt 82'538 neue Motorfahrzeuge in Verkehr

gesetzt. Im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres stellt dies

ein Wachstum von 1'107 Fahrzeuge oder 1,3 Prozent dar.



Die detaillierten Nutzfahrzeug-Zahlen nach Marken stehen unter

www.auto.swiss zur Verfügung.



Originaltext: auto-schweiz / auto-suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003597

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100003597.rss2



Weitere Auskünfte:

Christoph Wolnik, Mediensprecher

T 079 882 99 13

christoph.wolnik@auto.swiss