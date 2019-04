Das Analysehaus Warburg Research hat S&T nach dem starken Kursanstieg in diesem Jahr von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel erhöhte Analyst Malte Schaumann von 21 auf 25 Euro, wie aus einer am Freitag vorliegenden Studie hervorgeht. Aufwärtspotenzial sieht der Experte für die Aktie des IT-Dienstleisters derzeit nur noch wenig./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-04-05/11:54

ISIN: AT0000A0E9W5