FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Kommission wirft BMW, Daimler und Volkswagen in ihrer seit September laufenden Untersuchung zur Abgasreinigung den Verstoß gegen Kartellvorschriften vor. Die drei Autohersteller hätten sich in der Zeit von 2006 bis 2014 darauf verständigt, den Wettbewerb bei der Entwicklung von Technologien zur Abgasverringerung bei Diesel- und Benzin-Autos einzuschränken, so die vorläufige Einschätzung der Brüsseler Behörde.

"Wir haben Anlass zur Sorge, dass (...) Daimler, VW und BMW gegen die EU-Wettbewerbsvorschriften verstoßen haben könnten", sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. "Dadurch könnte Verbrauchern in Europa die Möglichkeit verwehrt worden sein, Fahrzeuge mit der besten verfügbaren Technologie zu kaufen." Die drei Konzerne können in Brüssel nun auf die Vorwürfe reagieren.

Konkret wirft die Kommission BMW, Daimler und VW vor, dass sie die Absprachen in Fachtreffen sogenannter "5er-Kreise" getroffen hätten. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, drohen Strafen im Umfang von bis zu 10 Prozent des jeweiligen Jahresumsatzes. Daimler und VW hoffen allerdings, (hohen) Strafen zu entgehen - beide haben Kronzeugenstatus beantragt.

April 05, 2019 05:45 ET (09:45 GMT)

