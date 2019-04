Die Aktie von Medigene hat am gestrigen Donnerstag eine beeindruckende Aufholjagd gestartet. Auch am heutigen Freitag kann die Aktie diese fortsetzen und gewinnt 2,8 Prozent auf 10,74 Euro. Dabei gelang dem Wert nicht nur der Sprung über die psychologisch wichtige Hürde von zehn Euro, sondern auch der Sprung auf ein neues Jahreshoch. Derzeit notiert die Aktie im Bereich der 200-Tage-Linie, die bei 10,64 Euro verläuft. Kann Medigene auch diesen Widerstand überwinden, wäre der Weg nach oben frei. Grund für den starken Kurszuwachs zuletzt ist die Meldung, dass Medigene einen neuen hochinteressanten Partner an Land ziehen konnte. Nach dem Top-Deal mit Bluebird Bio hat das deutsche Biotechnologie-Unternehmen nun den zweiten Deal mit deutlichem Einnahmepotenzial unter Dach und Fach bringen können. Medigene wird zukünftig mit Cytovant Sciences zusammenarbeiten, um zelluläre Therapien in Asien zu entwickeln.

