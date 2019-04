Ein Kandiat für ein Listing im neuen Wiener direct market plus: Die NET New Enery Technologies AG ist Hersteller von leistungsstarken Industriedampf- und Heißwasserkesseln. Die NET New Energy Technologies AG (NET) ist eine 2017 in Österreich gegründete AG mit 4 Mio. Euro voll einbezahltem Grundkapital. NET besitzt 100 % der Anteile der KMZP, in der seit einigen Jahren sämtliche Kernkompetenzen der Parkhomenko Gruppe in Bezug auf Kesselanlagen, die in den letzten 19 Jahren in unterschiedlichen Unternehmen der Gruppe angesiedelt waren, gebündelt wurden. Geschäftstätigkeit. Die Produktion konzentriert sich auf die Herstellung von Dampfkesseln, Heißwasserkesseln, modularen Heißwasser-Kesselanlagen, transportablen Kesselanlagen mit den ...

