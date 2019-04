BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel wird sich in Deutschland weitgehend aus dem Wahlkampf zu den Europawahlen heraushalten und nur an der Abschlusskundgebung in München teilnehmen. Bei der Vorstellung der Kampagne zur Europawahl erklärte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, dass die frühere CDU-Vorsitzende Merkel gemeinsam mit dem Spitzenkandidaten der Union, Manfred Weber, ansonsten nur an Wahlveranstaltungen im europäischen Ausland teilnehmen werde.

Merkel würde keine Termine in Parteifunktion wahrnehmen, da sie seit Dezember nicht mehr Vorsitzende sei, so Ziemiak. Mit der Fokussierung auf CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird die Union daher zum erstem Mal nicht mehr mit der Bundeskanzlerin als Zugpferd in einen Wahlkampf gehen.

CSU-Mitglied Weber, der auch Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) ist, hofft bei einem Sieg der Konservativen Chancen auf den Vorsitz der Europäischen Kommission zu haben.

Für Ziemiak geht es bei der Unions-Kampagne zu den Wahlen zum Europäischen Parlament Ende Mai nicht um eine Abstimmung für oder gegen die Europäische Union, da 76 Prozent der Deutschen die Mitgliedschaft in der Europäischen Union eine gute Sache sei. Für die Union gehe es um den Dreiklang Wohlstand, Sicherheit und Frieden.

"Wir wollen gestalten, wie unser Europa Wohlstand schafft. Wir wollen beschreiben, wie unser Europa Europa gibt und wir wollen gestalten, wie unser Europa Frieden sichert", sagte Ziemiak. "Wir wollen Wohlstand schaffen, weil wir glauben, dass wir starke Weltmarktführer brauchen. Wir brauchen Innovation, wir sagen Erwirtschaften kommt vor dem Verteilen."

Beim Thema Sicherheit setzt die Union auf den Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität mit dem Motto: "Wir sagen offene Grenzen nach innen, aber sichere Grenzen nach außen", so Ziemiak.

Zudem sei Europa ein Friedensprojekt. Mit einem Plakat, das auf der einen Seite den zerstörten Berliner Reichstag und auf der anderen Seite das wiederaufgebaute Gebäude mit Deutschland- und EU-Flagge zeigt, will die CDU deutlich machen, dass Frieden nicht selbstverständlich sei. Denn Europa sei ein Friedensversprechen.

"Deutschland ist unser Vaterland und Europa ist unsere Zukunft", sagte Ziemiak.

