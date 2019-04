Bussnang (awp) - Bahn frei für den Gotthardzug Giruno von Stadler Rail: Nach mehreren hundert Testfahrten kann der neue Hochgeschwindigkeitszug bald mit Fahrgästen auf dem Schweizer Schienennetz fahren. Er hat vom Bundesamt für Verkehr (BAV) die Betriebsbewilligung erhalten. Die SBB will den Giruno genannten Zug vom Typ Smile bereits ab Frühsommer 2019 schrittweise in Betrieb nehmen, wie Stadler Rail am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...