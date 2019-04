Unterföhring (ots) -



Von "The Voice Kids" zum Eurovision Song Contest: Carlotta Truman erlebt in diesem Jahr, wovon viele Musiker träumen. Mit dem Duo "S!sters" vertritt die 19-jährige Deutschland beim ESC im Mai in Tel Aviv. Die SAT1.de-Doku "The Voice Kids - Fast Forward" zeigt exklusiv, wie sich Carlotta auf ihren großen Traum vorbereitet.



Die sechsteilige Doku-Reihe, ab 21. April online auf SAT1.de, begleitet Carlotta und fünf weitere Talente in ihrem Leben nach "The Voice Kids". Teenie-Star Lukas Rieger (19), Talent aus Team Lena (2014), füllt inzwischen Konzerthallen und nimmt die Zuschauer mit ins exotische Marokko. Für die SAT1.de-Doku lädt er dort zu exklusiven Einblicken in das Making-of seines neuen Musikvideos ein. Außerdem zeigen Michèle Bircher (19), Gewinnerin der ersten Staffel 2013, Luca Kuglmeier (16), Finalist 2017, Keanu Rapp (17), Talent 2015, und Matteo Markus Bok (18), Finalist 2016, wie ihr Leben zwischen Schulbank, Ausbildung, Tonstudio und großer Bühne aussieht.



Alle sechs Folgen der exklusiven Doku "The Voice Kids - Fast Forward" gibt es ab 21. April online auf www.the-voice-kids.de/fast-forward



