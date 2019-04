Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Schleppender Wochenstart für den richtungsweisenden Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) (Fälligkeit: Juni 2019): Ging dieser am letzten Freitag noch mit 166,34 Prozentpunkten aus dem Handel, sackte er am Montag bis auf 165,60 Prozentpunkte ab und beendete den Handelstag schließlich beim Stand von 165,67 Prozentpunkten, so die Börse Stuttgart. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...