Frankfurt (www.fondscheck.de) - Mit einem ETF in umweltfreundliche und sozial verantwortliche Unternehmen weltweit investieren - der Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF (ISIN IE00BF2B0N83/ WKN A2DTF3) macht es möglich, so die Experten von Franklin Templeton.Anleger, die ETFs klassischen, aktiv gemanagten Fonds vorziehen würden, hätten in der Vergangenheit häufig Schwierigkeiten gehabt, Produkte zu finden, welche ihren Fokus auf eine nachhaltige und verantwortungsvolle Geldanlage legen würden. Der Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF fülle diese Lücke und investiere in Large und Mid Caps aus Industrie- und Schwellenländern weltweit, die als umweltbewusst und sozialverträglich gelten würden. Zudem kombiniere er die Attraktivität und die Intuition eines passiven Ansatzes - Transparenz, Diversifikation, eine regelbasierte Methodik und niedrigere Kosten - mit den Erkenntnissen des aktiven Managements. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...